"Sonic, le film" court après le succès au box-office mondial

Le petit hérisson bleu n’a pas relâché ses efforts. Toujours premier classement, "Sonic, le film" continue sa course en tête du box-office mondial avec 64,6 millions de dollars supplémentaires récoltés ce week-end, selon les chiffres rapportés par Comscore. Le film en live-action réalise le meilleur démarrage pour un film adapté d’un jeu vidéo. Un succès dont les recettes mondiales s’élèvent désormais à plus de 203 millions de dollars.

Non loin derrière, Harrison Ford prend la deuxième place du classement. Avec le film d’aventure "L’Appel de la forêt", l’acteur américain a réussi à engranger plus de 40,2 millions de dollars pour son premier week-end d’exploitation. L’adaptation du roman de Jack London, qui embarque aussi l’acteur français Omar Sy, a séduit 71 003 spectateurs pour son premier jour au cinéma en France, le 19 février dernier.

Deuxième du classement mondial la semaine dernière, Margot Robbie perd une place avec "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn". Le film d’action porté par un casting féminin a ajouté 17 millions de dollars à ses revenus mondiaux, qui s’élèvent désormais à plus de 173 millions de dollars.

"Bad Boys For Life" et "Parasite" perdent respectivement une place au classement et passent en quatrième et en septième position de ce nouveau box-office mondial, tandis que "1917" de Sam Mendes se maintient à la quatrième place.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Sonic, le film – 64,6

02. L’Appel de la forêt – 40,2

03. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn – 17

04. Bad Boys For Life – 14

05. 1917 - 13,8

06. Le Voyage du Dr. Dolittle – 12,8

07. Parasite – 12

08. The Boy : La Malédiction de Brahms – 8,1

09. Nightmare Island – 8

10. The Gentlemen – 7,8