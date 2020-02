Rejoignez-nous au festival Anima !

Anima, le festival international du film d’animation de Bruxelles, aura lieu du 21 février au 1er mars 2020 à Flagey et au Cinéma Palace. Une partie de la programmation sera présentée simultanément dans plusieurs villes en Flandre et en Wallonie.

Le Festival Anima, ce sont dix jours entièrement consacrés au cinéma d’animation, destiné à la fois aux enfants et aux familles les après-midi et aux adultes, fans d'animation, étudiants, professionnels en soirée.

toutes les informations pratiques sont sur le site officiel d'Anima

Pour cette 39e édition, le festival Anima ouvrira ses portes le 21 février à Flagey avec l'avant-première du long métrage de Anca Damian L'Extraordinaire Voyage de Marona, en présence de la réalisatrice et de l'équipe belge du film.

Dès le lendemain, il ouvrira sa section jeune public avec l'avant-première de En Avant, le dernier né des studios Pixar. Le festival enchaînera les avant-premières de courts et longs métrages tout au long de ces dix folles journées entièrement dévolues au cinéma d'animation. Près de 270 films seront montrés au total, dans les sections en compétition, dont 11 longs métrages et 135 courts métrages répartis dans les Best of shorts et les C'est du Belge.

Le festival proposera aussi un focus sur les pays du Nord et un hommage au studio luxembourgeois Mélusine Productions. Des programmes événements comme la célèbre Nuit animée ou le drôlissime programme de films de femmes Women in Laugh viendront compléter cet éventail de films originaux et innovateurs.

Du 24 au 29 février auront lieu les journées professionnelles, FUTURANIMA, qui avec ses conférences, rencontres et masterclass, sont devenues le rendez-vous incontournable du secteur belge et international.

Le festival propose en outre des ateliers d'initiation au cinéma d'animation pour les enfants, trois expositions d’artistes belges, des concerts, des installations ludiques autour de l'animation et des crêpes pour tous !