"Ralph 2.0", "Les Indestructibles 2" ou "L'île aux chien" en lice pour les Annie Awards 2019, les "Oscars" de l'animation

L'Association internationale du film d'animation, ASIFA-Hollywood, vient de dévoiler la liste complète des nommés pour les 46e Annie Awards. Cette cérémonie, qui récompense les meilleurs films dans le domaine de l'animation, se déroulera le 2 février 2019 au Royce Hall, sur le campus de l'université de Los Angeles.

Parmi la sélection, "Ralph 2.0", "Les Indestructibles 2" et "Spider-Man : Into the Spider-Verse" sont en lice pour remporter le prix du meilleur film d'animation face à "L'île aux chiens" et "Cro Man". Une compétition qui s'annonce de bon augure pour les prétendants aux Oscars.

Le dernier lauréat des Annie Awards, le Disney "Coco", avait remporté dans la foulée l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018. Une constance pour les vainqueurs des Annie Awards, tels que "Ratatouille", "Là-haut", "La Reine des neiges" et "Vice-Versa" qui avaient tous été sacrés lors de la grand-messe du cinéma.

À noter que "Les Indestructibles 2" sont nommés dans dix catégories tout comme "Ralph 2.0".