Palmarès du festival Anima : découvrez en ligne les films d’animation primés cette année

Avec une offre en ligne illimitée disponible depuis ce 12 février, Anima peut déjà se réjouir d’avoir conquis le public : en à peine huit jours, le Festival a attiré plus de 5500 utilisateurs et dépassé les 90.000 streams sur la plateforme Anima Online.

Anima, le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles a annoncé les grands gagnants de sa 40e édition. On Gaku : Our Sound de Kenji Iwaisawa est primé meilleur long-métrage. Découvrez tout le palmarès.

Le palmarès

Prix du meilleur court-métrage jeune public : The Tiger Who Came to Tea de Robin Shaw