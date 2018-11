Netflix engage le réalisateur de "Kung Fu Panda" pour son prochain film d'animation

Après avoir annoncé une multitude de projets autour de l'animation, Netflix vient de dévoiler que Mark Osborne, le réalisateur de "Kung Fu Panda" réalisera son prochain film d'animation, "Escape From Hat", adapté du livre du même nom d'Adam Kline. Selon la presse américaine, le tournage devrait débuter en novembre pour une sortie prévue pour 2022 sur la plateforme.

"Escape From Hat" plongera les spectateurs dans un monde de conte de fées, où les chats noirs portent malheur et les lapins magiques portent bonheur. Un équilibre merveilleux qui sera menacé lorsqu'un lapin plongera dans un monde mystérieux et dangereux après qu'un tour de magie ait mal tourné. Il devra trouver le moyen de sortir du chapeau noir du magicien pour se sauver et rétablir l'ordre magique.

En plus de la réalisation et du scénario, Mark Osborne signera également la production aux côtés de Jinko Gotoh qui a déjà collaboré avec Netflix pour le film d'animation "Klaus". Les deux producteurs ont déjà travaillé ensemble auparavant sur l'adaptation du "Petit Prince" en 2015.

"Escape From Hat raconte une histoire sur l'amitié et la magie, ce qui reflète parfaitement l'état dans lequel je me sens en retrouvant mon ami Mark sur Netflix après dix ans", a déclaré Melissa Cobb, vice-présidente des programmes jeunesse et famille chez Netflix. Cette dernière avait en effet déjà travaillé avec le réalisateur sur "Kung Fu Panda" en 2008. "J'ai hâte que le public plonge dans ce monde où notre tour de magie fantastique a mal tourné et où ils découvriront un monde épique et original entre le bien et le mal", a conclut Melissa Cobb.

"Netflix est en train de bousculer le monde de l'animation de façon très créative, offrant ainsi une rare opportunité aux réalisateurs de faire de leur projet de rêve, une réalité", a confié Mark Osborne. "Je suis ravi que Escape From Hat soit l'un d'entre eux".

Récemment, le géant de la vidéo à la demande a misé sur le nouveau marché de l'animation dans lequel il souhaite s'imposer en s'entourant de grands noms du cinéma tels que Guillermo del Toro qui signera une nouvelle version de "Pinocchio". Avec plus d'une dizaine de projets, Netflix compte s'emparer d'un nouveau public, celui des enfants face à son nouveau concurrent, Disney.