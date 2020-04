Minuscule : la philosophie de la vie au ras des pâquerettes

Au sens propre, la série "Minuscule" nous ramène au niveau des insectes, de la coccinelle à l’araignée, avec les fourmis, noires ou rouges, les chenilles, et tout un bestiaire dont on découvre la "vie privée" qui n’est pas tellement éloignée de nos préoccupations humaines.

Créée en 2006 et diffusée jusqu’en 2014 sur différentes chaînes TV françaises et sur la RTBF, la série a été créée par Hélène Giraud et Thomas Szabo, et produite par Futurikon. Son succès tient à un mélange réussi entre l’animation 3D et de paysages en prises de vues réelles, le tout sans aucuns commentaires ni dialogues.

Les personnages sont la coccinelle, qui est un peu la star de la série, la mouche, l’araignée, les fourmis noires et les fourmis rouges, les premières étant plus futées que les secondes, l’escargot, le mille-pattes, deux bons copains, etc.

Tous ces insectes offrent une galerie de portraits, pris dans leur quotidien, avec leurs caractéristiques propres mais comme les histoires se passent réellement au ras des pâquerettes, quasi sans être humain, dans une dimension poétique, voire burlesque – une qualité que les auteurs revendiquent – elles offrent matière à réflexion pour les enfants (et les plus grands) sans aucune naïveté ni réduction simpliste.

Deux saisons ont été produites, sous le titre "Minuscule : la vie privée des insectes", représentant près de 150 épisodes, plus deux courts-métrages de 26 minutes, ainsi que deux longs-métrages qui lui s’intitulent respectivement "Minuscule : la vallée des fourmis perdues" (2014), et "Minuscule : les mandibules du bout du monde" (2019).

Et quand on parle de succès, il s’accompagne également d’une reconnaissance professionnelle, puisque "La vallée des fourmis perdues" recevra entre autres en 2015, le César du Meilleur Film d’Animation, et le Magritte du Meilleur Film Etranger en coproduction (coproduction Futurikon, avec la maison de production belge Entre chien et loup).