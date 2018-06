"Maya l'abeille 2 - Les jeux du miel" : la bande-annonce fait le buzz pour cet été

Pour ce deuxième opus des aventures de la petite abeille Maya, la chanteuse Jenifer Bartoli prête de nouveau sa voix à l'héroïne malicieuse. A ses côtés, l'ancienne juge de "The Voice" retrouvera sa protégée de "The Voice Kids", Lou, qui incarnera le nouveau personnage de Violette.

Cette année, Maya et ses amis devront faire face aux grands jeux du miel et remporter la compétition coûte que coûte pour ne pas perdre tout leur miel. Une entreprise difficile face à Violette et sa propre équipe qui ne comptent pas laisser le champ libre à ses adversaires.

La suite des aventures de la petite abeille arrive trois ans après le premier volet, "La grande aventure de Maya l'abeille", sorti en 2015.

Bande-annonce :