Les Schtroumpfs, la nouvelle série animée en 3D, bientôt en télévision

Les fans des Schtroumpfs vont être ravis, Peyo Productions et Dupuis Edition & Audiovisuel travaillent sur une série animée en 3D – CGI (des épisodes de 11 minutes) conçue pour les enfants de 5 à 10 ans, et basée sur les bandes dessinées de Peyo. La chaîne française TFOU et les diffuseurs belges KETNET (VRT) et OUFTIVI sont coproducteurs du projet.

Véronique Culliford, la fille de Peyo, présidente et fondatrice de Peyo Productions et I.M.P.S (le distributeur) se réjouit de la mise sur pied du projet et de prolonger le travail de son père en coproduisant une nouvelle série télévisée sur les Schtroumpfs, trois décennies après la série universellement connue. On découvrira cette fois les Schtroumpfs en 3D – CGI, comme dans le dernier film "Les Schtroumpfs et le Village perdu" (2017), avec en prévision des aventures humoristiques avec de nombreux rebondissements. De quoi ravir toutes les générations pendant des décennies !

Selon Léon Perahia, administrateur et directeur général délégué de Dupuis Edition & Audiovisuel, la collaboration avec Peyo, créateur des personnages, remonte à la première publication de leurs histoires dans le magazine Spirou, il y a 60 ans.

La production d’une série télévisée de Hanna Barbera a suivi avec plusieurs saisons très réussies. Poursuivre cette belle aventure en coproduisant de nouveaux épisodes adaptés de cet univers merveilleux est donc un défi plus qu’enthousiasmant !

OUFtivi, le label jeunesse de la RTBF, est honoré d’accueillir ce nouveau projet dans sa grille et de coproduire ces nouvelles aventures plus amusantes les unes que les autres, mettant en scène les célèbres petits personnages bleus au parler unique. Le ton enjoué et espiègle de la série ne manquera pas de plaire au jeune public, comme au parents qui ont connu la famille des Schtroumpfs dans leur première version.

La "re"-naissance de la série Schtroumpf en 3D-CGI est un moment historique pour Coralie Pastor, directrice du secteur Jeunesse à la RTBF : "C'est très excitant de coproduire un tel programme patrimonial. Nous sommes sûrs que les enfants et leurs parents en Belgique et partout dans le monde partageront notre enthousiasme. Merci Peyo pour ce merveilleux cadeau !"