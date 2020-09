Les Samedis d’Anima reviennent

La nouvelle saison des Samedis d’Anima faisait son grand retour à Flagey, le 12 septembre dernier. Huit séances sont proposées aux enfants, dans une vraie salle, sur un grand écran et avec un bon son, afin de leur faire vivre une véritable expérience de cinéma.

Faire découvrir quelques merveilles de l’animation, hors des sentiers battus. C’est le pari de cette nouvelle saison des Samedis d’Anima, adaptés aux circonstances sanitaires. Chaque séance (deux par jour, une à 11h et une à 14h) propose de découvrir plusieurs courts-métrages successifs d’une même série, jusqu’en mars 2021. Le 3 octobre prochain, c’est le film Le cochon, le renard et le moulin qui sera diffusé. Toute la programmation est disponible sur le site internet du festival.

A partir de novembre, et en fonction des mesures sanitaires, les enfants de 6 à 10 ans pourront à nouveau participer à un atelier créatif, suivi d’un goûter, juste après la séance.

La 40e édition du Festival ANIMA se tiendra, quant à elle, du 12 au 21 février 2021 à Bruxelles.