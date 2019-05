"Le Voyage de Chihiro" va finalement sortir en Chine

Le Voyage de Chihiro - Bande annonce HD VOST - 19/05/2017 Un film d'animation de Hayao Miyazaki Avec les voix japonaises de Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Yumi Tamai Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec ses parents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons. Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique. Au cinéma le 10 avril 2002 En Blu-ray le 7 janvier 2015 ➨ Rejoignez-nous sur Facebook http://on.fb.me/1sZrUu8 ✓ Ou venez faire un tour sur notre site http://www.digitalcine.fr/ © The Walt Disney Company France / Studio Ghibli