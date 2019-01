Le réalisateur Lee Unkrich ("Toy Story 3") quitte Pixar après 25 ans

Lee Unkrich, derrière les succès "Toy Story 3" et "Coco", ne fera plus de films pour Pixar Animation Studios pour lequel il travaillait depuis 25 ans. Au cours de cette période, le cinéaste a co-réalisé "Monstres et Compagnie" et "Le monde de Némo" avant de se lancer en solo pour "Toy Story 3" qui a récolté des miliards de dollars au box-office.

Lee Unkrich a informé Pixar de sa décision ce vendredi. "Je ne quitte pas Pixar pour réaliser des longs-métrages pour un autre studio, a-t-il précisé dans un communiqué au Hollywood Reporter. A la place, je veux profiter de ma famille, j'en ai besoin, et je poursuivrais des projets que j'avais mis de côté depuis longtemps".

Sur Twitter ce samedi, Unkrich a rendu un hommage appuyé à l'entreprise qui l'a fait connaître aux yeux du grand public : "Il m'est impossible de décrire le voyage épic que j'ai vécu pendant 25 ans. J'ai travaillé avec des gens fantastiques et des talents phénoménaux. Beaucoup d'entre vous sont devenus ma famille. J'ai beaucoup de mal à imaginer que je ne serai plus là, à Pixar, avec vous."

Lee Unkrich part de Pixar sur une note très positive : "Coco", qu'il a réalisé, a amassé 807 millions de dollars à travers le monde et a obtenu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2018.