Le film d'animation "Scooby !" se dévoile dans une première bande-annonce

Warner Bros. a diffusé ce lundi sur YouTube des images inédites de son prochain film d’animation "Scooby !", qui portera une nouvelle fois sur grand écran le célèbre dessin animé "Scooby-Doo", créé par les studios Hanna-Barbera en 1969.

L’intrigue de "Scooby !" portera principalement sur la jeunesse des quatre adolescents héros de la fiction et de leur Dogue allemand parlant, Scooby-Doo. Ainsi, la bande-annonce alterne entre les personnages tels qu’on les connaît depuis toujours et leur version juvénile. On apprend comment Sammy Norville (Shag en version originale) sauve Scooby-Doo alors qu’il n’était qu’un bébé et lui improvise un nom.

Côté casting, Frank Welker, qui prête sa voix à Scooby-Doo depuis 2002, est de retour. Will Forte ("The Last Man on Earth") double Sammy, Zac Efron ("High School Musical") joue Fred Jones, Amanda Seyfried ("Mamma Mia !") donne sa voix à Daphné Blake tandis que Gina Rodriguez ("Jane the Virgin") interprète Véra Dinkley, le cerveau du groupe.

"Scooby !" sortira en Belgique le 24 juin 2020. Il sera réalisé par Tony Cervone et produit par Chris Columbus, Charles Roven et Allison Abbate.