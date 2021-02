Le Festival Anima s’invite chez vous avec Anima Online !

La plateforme Anima Online a été pensée pour être facile d’utilisation , avec différents onglets classant la programmation par catégories et des formules tarifaires très attractives . Le concept est simplissime : profiter de la programmation d’Anima comme on veut, quand on veut et sans être contraint par des horaires ou des lieux comme c’est le cas au cinéma. Bref, le Festival a voulu tirer profit de tous les atouts du online !

Même en ligne, Anima reste le Festival de tous les publics et proposera une offre en ligne adaptée à tout type de spectateur, des aficionados du cinéma d’animation aux plus curieux, des plus petits aux plus grands, sans oublier les professionnels du secteur.

Au programme pendant 10 jours, et ce depuis toute la Belgique : plusieurs longs métrages, des dizaines de programmes de courts métrages, master classes, interviews de réalisateurs ou de studios, ainsi que de nombreux bonus. Des événements virtuels additionnels seront également prévus pour égayer la plateforme et pouvoir recréer l’ambiance d’Anima à la maison.

Les enfants et les familles trouveront comme d’habitude de quoi s’émerveiller pendant de longues heures dans notre programmation spéciale Kids.

En plus des traditionnels Best of Shorts et C’est du belge, Anima proposera pour sa quarantième édition un programme spécial 40 Years of Anima, le retour du programme Saint-Valentin, et la fameuse Nuit animée. Les focus de cette année sont consacrés aux cinématographies des pays des Balkans et de la Corée du Sud.

Du 15 au 19 février, les rendez-vous professionnels de Futuranima mettront l’animation made in Belgium à l’honneur et témoigneront de l’immense professionnalisme des talents belges. Entièrement virtuel, Futuranima hébergera toutes ses master class et autres événements sur Anima Online. Des nombreux rendez-vous live seront animés toute la semaine sur Zoom.

Plus d’informations sur le site officiel du Festival Anima

La totalité du catalogue de films sur Anima Online sera réservée au territoire belge. Les rencontres professionnelles de Futuranima seront, quant à elles, disponibles dans le monde entier (sans géoblocage).