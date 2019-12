Le cinéaste Raoul Servais offre ses archives à la Fondation Roi Baudouin

Raoul Servais, réalisateur pionnier du film d’animation en Belgique, fait don de ses archives à la Fondation Roi Baudouin. "Ses œuvres graphiques, ses 'cellules', ses documents et des objets utilisés pour ses films cultes resteront ainsi conservés et accessibles à jamais", se réjouit-elle. Le cinéaste ostendais de 91 ans constitue une source d’inspiration pour les réalisateurs de films d’animation dans le monde entier, rappelle-t-elle. Son œuvre a été couronnée de nombreux prix, dont une Palme d’Or au festival de Cannes (Harpya). Il est également le fondateur de la première école du film d’animation d’Europe, la KASK à Gand. Il a réalisé au cours de sa carrière 15 courts-métrages d’animation et un long-métrage.

Afin de préserver et mettre en valeur l’héritage de Raoul Servais, l’ASBL Fonds Raoul Servais a été érigée en 2018. Cette même année, une aile lui étant consacrée a ouvert au Mu. ZEE à Ostende. "La Fondation Roi Baudouin a par ailleurs pu recueillir le fonds de documentation de ce réalisateur et artiste aux multiples facettes. Il a ainsi fait don de nombreuses œuvres graphiques et objets utilisés pour ses films", précise-t-elle. Parmi ceux-ci se trouvent des 'cellules' : des dessins, généralement colorés, sur des feuilles de cellophane qui peuvent être composés de plusieurs couches et qui étaient utilisés pour des 'enregistrements image par image'. C’est cette technique qu’a le plus souvent utilisée Raoul Servais pour réaliser ses œuvres d’animation. La donation comprend également des dessins originaux, des décors peints, des maquettes, de la documentation photographique, des affiches et d’autres documents relatifs à certains de ses films bien connus, tels Taxandria, Harpya, Papillons de nuit, Sirène, Pegasus et Operation X-70. Au total, le don comprend plus de 200 pièces.