La suite de "Shazam !" sortira en avril 2022

Alors que le film est sorti le 3 avril 2019 et a dépassé le million d’entrées après neuf semaines d’exploitation, New Line et Warner Bros. ont annoncé la date de sortie du deuxième opus : avril 2022.

"Shazam ! 2" n’est pas une surprise. Le film original fut un grand succès pour New Line, récoltant 364 millions de dollars à travers le monde (pour un budget de seulement 100 millions de dollars). La plupart de l’équipe du premier long-métrage devrait être de retour pour cette suite. Zachary Levi, vu dans "Chuck", reprendra le rôle-titre, celui du super-héros Shazam, créé par C. C. Beck et Bill Parker en 1940. David F. Sandberg ("Dans le noir", "Annabelle 2 : La Création du mal"), déjà à la tête du premier volet, dirigera le deuxième. Le scénariste Henry Gayden rempilera également.

Pour rappel, "Shazam !" raconte l’histoire de Billy Batson (Asher Angel), un adolescent qui vit dans une famille d’accueil. Il découvre qu’il peut se transformer en super-héros s’il crie "Shazam". Avec la sortie de "Shazam ! 2" le 1er avril 2022 aux États-Unis, DC Entertainment aura trois de ses super-héros au cinéma cette année-là avec Flash (1er juillet) et Aquaman (16 décembre). Warner Bros et MGM ont également dévoilé que la date de sortie de "Sesame Street", la fiction adaptée de la série américaine pour enfants, était repoussée au 4 juin 2021 (au lieu du 14 janvier).