La série pédagogique mythique "Il était une fois..." sur YouTube

La série pédagogique franco-japonaise, diffusé encore sur nos chaînes, est disponible en partie et en version restaurée sur YouTube.

“Il était une fois…” évoque des souvenirs à tous les enfants des années 70 à 90. Créée en 1986 par Albert Barillé, la série pédagogique est un chef d’oeuvre du genre qui se découpe en épisodes d'une vingtaine de minutes chacun, évoquant des voyages dans le temps ou dans le corps humain (Il était une fois… la vie”), avec différentes haltes enrichissantes. Apprendre en se divertissant, tel était le crédo de son concepteur qui souhaitait éclairer sur l’histoire de façon globale et de manière plus précise les différentes ères, l’évolution de l’homme, de Cro-Magnon au Néanderthal en passant par les Vikings et l’Empire Romain mais aussi la technologie, le corps humain... Il s’agit d’un formidable outil d’éducation qui a certes pris quelques rides mais qui reste toujours d’actualité.

Sur la chaîne YouTube consacrée à la série qui compte plus de 50.000 abonnés, plusieurs playlists sont disponibles : “Il était une fois… l’Homme” (version restaurée de 2013) qui contient 7 épisodes, “Il était une fois… les explorateurs” (version restaurée de 1997 qui contient 10 épisodes et enfin une série de 8 épisodes consacrés au Solar Impulse.

La chaîne YouTube “Il était une fois VEVO”.

Quelques épisodes sont aussi disponibles sur Auvio.