La série "Les Simpson" renouvelée jusqu'en 2021

Fox vient de confirmer la prolongation de sa série "Les Simpson" et ce jusqu'en 2021. La chaîne de télévision américaine a commandé une 31e et une 32e saison à Matt Groening, créateur de la série d'animation qui fêtera cette année ses 30 ans.

"D'oh !", comme dirait Homer. Les Simpson ne sont pas prêts de déménager de Springfield. Alors que la série soufflera ses trente bougies en fin d'année, la Fox vient de confirmer la commande de deux saisons supplémentaires qui permettront à la comédie familiale de passer le cap des 700 épisodes. Un nouveau record en vue pour "Les Simpson" qui détient déjà celui de longévité à la télévision américaine pour un programme diffusé en prime time.

La série est devenue en avril 2018, la fiction au plus grand nombre d'épisodes diffusés en première partie de soirée, passant devant le western "Gunsmoke", arrêté en 1975 après 635 épisodes. A ce jour, "Les Simpson" compte 651 aventures réparties sur trente saisons. Le prochain épisode sera dévoilé le dimanche 10 février à la télévision américaine.

Série d'animation satirique et irrévérencieuse, "Les Simpson" est diffusée sur la Fox depuis le 17 décembre 1989, soit pratiquement trente ans. En France, les spectateurs ont fait la connaissance d'Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et des autres habitants de Springfield un an plus tard, en décembre 1990, sur Canal+. Depuis, c'est le groupe M6 qui propose sa diffusion sur ses chaînes 6ter et W9. La série a remporté, entre autres, 33 Emmy Awards et 34 Annie Awards depuis son lancement et détient également une étoile sur le célèbre "Walk of Fame" à Hollywood depuis 2000.