La RTBF et Panique! couronnés au Cartoon Forum à Toulouse

La Foire Agricole : Extrait - 20/09/2019 Panique au Village: La Foire Agricole de Vincent Patar et Stéphane Aubier 2019 – Animation – 26′ Avec les voix de Stéphane Aubier, Jeanne Balibar, Nicolas Buysse, Nicolas Charlet, Véronique Dumont, Bruce Ellison, Christine Grulois, Fred Jannin, Bouli Lanners, Bruno Lavaine, Christelle Mahy, Vincent Patar, Benoit Poelvoorde, David Ricci et Wim Willaert. A force de travail et d’abnégation, Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs examens scolaires. En récompense, Cheval leur a acheté des tickets VIP pour la Grande Foire Agricole. Alors qu’il sort du salon pour aller chercher les billets, Cheval glisse sur un skateboard qui traînait là et tombe lourdement sur la tête. Résultat, Cheval se retrouve amnésique à l’hôpital et ne se souvient plus du tout où il a caché les tickets. Pour Indien et Cowboy commence une course contre la montre pour essayer de mettre la main sur les précieux sésames… Un film de Stéphane Aubier & Vincent Patar Scénario de Stéphane Aubier, Vincent Patar & Vincent Tavier Animation de Stephane Aubier, Vincent Patar, Steven De Beul, Ben Tesseur, Iris Alexandre Photographie de Jan Vandenbussche Montage image de Laurence Vaes Montage son de Fred Meert Mixage de Franco Piscopo http://paniqueprod.be/la-foire-agricole/