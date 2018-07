"La Belle et le Clochard" : Justin Theroux prêtera sa voix à Clochard

L'acteur, vu dans "The Leftovers" et "Miami Vice : Deux flics à Miami", sera l'une des têtes d'affiche du remake de "La Belle et le Clochard" réalisé par Charlie Bean ("Lego Ninjago, le film") pour Disney.

Selon le Hollywood Reporter, Justin Theroux doublera le personnage du Clochard, chien errant qui, dans le long-métrage d'animation de Disney en 1955, tombe amoureux d'un jeune cocker spaniel anglais nommé Lady. Lady finit dans la rue après que ses maîtres ont eu un bébé. Elle rencontre alors Clochard qui lui fait profiter de sa liberté.

Charlie Bean dirigera ce nouveau film qui sera prochainement diffusé sur la future plateforme de streaming de Disney qui devrait voir le jour en 2019.

A noter que Ashley Jensen, rendue célèbre par son rôle de Christina McKinney dans "Ugly Betty" qu'elle interpréta entre 2006 et 2009, doublera le terrier écossais Jock.

Justin Theroux sera prochainement à l'affiche de "L'Espion qui m'a larguée" en salles le 8 août 2018.