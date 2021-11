La 41e édition du Festival Anima aura lieu du 25 février au 6 mars 2022 à Flagey

Anima, le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles, fêtera sa 41e édition du 25 février au 6 mars 2022. Les journées professionnelles de Futuranima, le rendez-vous des talents belges et internationaux du cinéma d’animation, auront quant à elles lieu du lundi 28 février au samedi 5 mars, à Flagey et en ligne sur la plateforme Anima Online.



Avec ses master classes, conférences, tables rondes, présentations de studios, work in progress, rencontres avec les réalisateurs et sessions de questions-réponses…, Futuranima participe activement à l’évolution du cinéma d’animation en encourageant l’échange, le partage, l’émulation, entre les nombreux acteurs du secteur.

Une Master class avec Uri Kranot

Chaque année, Anima a l’honneur d’inviter un réalisateur ou une réalisatrice de renom pour partager son expertise, devant un public composé à la fois de professionnels avertis et d’étudiants en voie de devenir les talents de demain. Pour cette édition 2022, il s’agit d’Uri Kranot, qui viendra du Danemark expliquer de quelle manière il travaille sur la transition d’un récit linéaire à une narration immersive en réalité virtuelle en prenant notamment pour exemple son dernier film The Hangman at Home, coréalisé avec Michelle Kranot, sélectionné et récompensé dans plusieurs festivals à travers le monde.

Un making- of de "Où est Anne Frank"

Le dernier long métrage d’Ari Folman, adaptation du célèbre Journal d’Anne Frank, (après Valse avec Bachir et Le Congrès) est une coproduction avec le studio belge Walking The Dog, qui viendra expliquer son apport créatif et technique à ce projet dans différentes phases.



2 images Image d’illustration du dernier long métrage d’Ari Folman, adaptation du célèbre Journal d’Anne Frank. © Cinéart / Où est Anne Frank

L’animation française et tchèque mise à l’honneur

Anima prêtera une attention toute particulière aux réalisations de deux pays européens : D’une part, la France, avec qui la Belgique entretient une grande complicité en matière de coproductions. D’autre part, la République tchèque, un pays avec une longue tradition en animation qui ne cesse de faire ses preuves à l’international. Anima organisera des présentations d’écoles et de studios innovants basés dans ces deux pays, ainsi que des projections spéciales de leurs derniers films.



Un rendez-vous également virtuel