Keanu Reeves prêtera sa voix à un nouveau personnage dans "Toy Story 4"

L'acteur de "Matrix" a intégré le casting vocal de "Toy Story 4", a révélé l'acteur Tim Allen qui prête sa voix au personnage de Buzz l'Éclair. Si les détails sur le personnage que double Keanu Reeves restent encore flous, l'acteur tiendra "un grand rôle" selon les révélations de Tim Allen. Le quatrième opus du film d'animation sortira le 26 juin 2019.

Sur le plateau du talk-show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" du mercredi 21 novembre, l'acteur Tim Allen a révélé que Keanu Reeves avait intégré le casting de "Toy Story 4". L'acteur qui double le personnage de Buzz l'Eclair a déclaré : "Keanu Reeves a un grand rôle".

Tim Allen s'est laissé aller à quelques confidences sur les détails de ce nouveau personnage doublé par l'acteur de "Matrix". "Je vais vous raconter une petite histoire [sur Keanu Reeves] : même lui a dit, aussi gentil et super qu'il soit, "Mon personnage ressemble trop à Buzz l’Éclair". Et c'est vrai qu'il y a un peu de cela. Mais on l'a un peu calmé en lui rappelant que son personnage était grand comme cela", a-t-il raconté tout en rapprochant ses doigts pour indiquer un jouet de petite taille.

Avec "Toy Story 4", Keanu Reeves signe son premier doublage dans un film d'animation issu d'un grand studio de cinéma. L'intrigue suivra Woody et les autres dans une nouvelle aventure alors que Bonnie, la petite fille qui les a récupérés, ajoute un nouveau jouet à la bande, Forky, doublé par Tony Hale ("Veep"). Ils feront ensemble un voyage exceptionnel et découvriront combien le monde est grand et fascinant.

Le film d'animation sortira dans les salles de cinéma le 26 juin 2019, toujours avec Tom Hanks dans le rôle de Woody.