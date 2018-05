Kate Winslet et Willem Dafoe prêteront leur voix à un nouveau dessin-animé

cine

"Manou the Swift" est au cœur des discussions au Festival de Cannes. C'est la société Sola Media qui s'occupe actuellement de vendre ce dessin-animé, révèle Variety. Kate Winslet, oscarisée pour "The Reader", et Willem Dafoe, un habitué des films d'animation ("Fantastic Mr. Fox", "Le monde de Nemo", "Le monde de Dory"), doubleront les parents mouettes d'un martinet adopté, appelé Manou. Ce dernier tentera en vain de suivre l'exemple de ses parents qui réussissent à plonger dans l'eau pour attraper des poissons.

"Ce film est une aventure familiale que je vais adorer regarder avec mon fils", a réagi Kate Winslet. Willem Dafoe a ajouté qu'il était "très impatient" de jouer aux côtés de l'actrice, avec qui il n'a encore jamais travaillé. "Manou the Swift" devrait être disponible fin 2018.