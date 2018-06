Justin Bieber incarnera le dieu de l'amour "Cupidon" dans un film d'animation

Le petit prince de la pop américaine délaisse les salles de concert pour les salles obscures. Justin Bieber va produire un film d'animation sur Cupidon, en partenariat avec Mythos Studios. En plus de porter la casquette de producteur exécutif, le chanteur de 24 ans prêtera sa voix au dieu de l'amour.

Le film sur le fils de Venus, déesse de l'amour, et de Mars, dieu de la guerre, sera produit par Scooter Braun et David Maisel, à qui l'on doit "Angry Birds, le film", ainsi que les deux premiers "Iron Man" et "L'Incroyable Hulk". Justin Bieber retrouve Scooter Braun avec qui il avait déjà fait équipe sur son documentaire "Never Say Never" en 2011. Scooter Braun est également l'agent du chanteur Justin Bieber ainsi que celui de la chanteuse Ariana Grande. "Quand ce projet a été présenté à Justin, il a été instantanément enthousiaste à l'idée d'y participer. Heureusement pour nous, comme Cupidon, Justin en sait un peu sur l'amour et les petites bêtises", a déclaré le co-fondateur de Mythos Studios, Scooter Braun.

Un rôle qui semble taillé sur mesure pour le jeune chanteur dont les frasques amoureuses alimentent davantage les tabloïds que ses prouesses sur scène. Le chanteur, révélé grâce à Youtube à l'âge de 12 ans, a mis sa carrière musicale sur pause depuis l'interruption de sa tournée en juillet 2017.