Jul ("50 Nuances de Grecs") : "Le rire ouvre des portes et stimule l'intelligence de manière folle"

Rencontre avec le dessinateur et auteur Jul dont La saison 2 de "50 Nuances de Grecs" est diffusée sur Arte depuis le 31 août. Jul revient sur l’élaboration et la production de son programme, nous parle de son casting de voix XXL et nous explique à quel point la mythologie est présente dans notre société actuelle.

Entretien.

Dans la saison 2 de "50 nuances de Grecs", on retrouve une belle brochette de stars et des gens connus, notamment des médias, pour faire les voix. Racontez-nous.

On l'avait un peu initié avec "Silex and the City" déjà. À l'époque, je m'étais inspiré des "Simpson" ou du "Muppet Show" qui avaient en permanence des invités incroyables. Je me souviens de Whitney Houston, interviewée par Kermit la grenouille ou de Obama qui passait chez les Simpson. ll y a des gens avec qui j'ai toujours rêvé de travailler et qui, en général, dans les productions, dans les films, dans les spectacles, ne se fréquentent pas parce qu'ils viennent d'univers vraiment disparates. D'un côté, les grandes stars de l'humour (Valérie Lemercier, Alex Lutz, Bruno Solo), d'un autre des comédiens qui sont plutôt du théâtre et du classique (Guillaume Gallienne, Michel Vuillermoz) et puis toute une autre génération de comédiens comme Sara Giraudeau, Felix Moati, Camélia Jordana. Par ailleurs, il y a des voix qui n'ont rien à voir avec ce monde. Je pense à Leïla Slimani, la romancière qui joue Ariane, ou bien à Audrey Azoulay, qui aujourd'hui dirige l'Unesco et qui joue Pasiphaé.

Comment avez-vous convaincu toutes ces personnalités ? Guillaume Gallienne, Léa Salamé, Valérie Lemercier, pourquoi ont-ils dit "oui" selon vous ?

La plupart des gens à qui j'ai proposé, je suis allé les voir et je leur ai dit : "ça vous dirait de faire ça ? Moi je vous imagine dans tel rôle". Dans 95% des cas, ils ont dit oui tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'ils le font parce qu'ils aiment le projet, que ça les amuse et que l'écriture leur plaît. Ils ont beaucoup de liberté dans ce projet, car ils proposent leur façon de jouer avec leur ton et leur rythme. Cette série se base sur un comique de dialogue et ils sont partie intégrante du projet.