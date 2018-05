Jamie Dornan, Sam Rockwell et Chance The Rapper au casting de "Trolls 2"

L'acteur oscarisé Sam Rockwell, l'un des rappeurs les plus en vogue du moment Chance The Rapper et Jamie Dornan vont prêter leur voix à de nouveaux personnages dans le film d'animation "Trolls 2", révèlent les médias américains. Les studios Dreamworks ont annoncé le deuxième volet des aventures de Branch et Poppy avec le retour de Justin Timberlake et Anna Kendrick dans les rôles principaux à la fin du mois de février. "Trolls 2" devrait sortir dans les salles de cinéma américaines le 10 avril 2020. En plus de doubler les petits personnages, le casting fera état de leurs talents musicaux en enregistrant plusieurs chansons pour la bande-originale du film.

Anthony Ramos ("Hamilton"), Karan Soni ("Deadpool") et Flula Borg ("Pitch Perfect 2") intègreront également le nouvel opus. James Corden (Biggie), Caroline Hjelt (Chenille), Aino Jawo (Satin), Ron Funches (Cooper) et Kunal Nayyar (Guy Diamond) seront quant à eux de retour à l'affiche du film d'animation.

Walt Dohrn signera la réalisation avec David P. Smith d'après un scénario de Jonathan Aibel et Glenn Berger. L'intrigue suivra de nouveau la reine Poppy et Branch dans de nouvelles aventures. Après avoir découvert l'existence d'autres trolls, différents de leur tribu, ils devront néanmoins s'unir en harmonie pour combattre une menace qui les met tous en danger.

Sorti en 2016, le premier opus "Troll", présenté lors du Festival de Cannes en 2016, avait récolté plus de 338 millions de dollars au box-office mondial et attiré presque 3 millions de spectateurs en France. Justin Timberlake avait signé la bande-originale du film avec le succès de "Can't stop the feeling".