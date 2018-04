Hugh Jackman et Zoe Saldana dans le prochain film d'animation de Laika

Après "Kubo et l'armure magique", Laika a de nouveau réuni un casting en or pour son prochain film en stop-motion. Hugh Jackman ("The Greatest Showman"), Zoe Saldana ("Les Gardiens de la Galaxie") et Zach Galifianakis ("Very Bad Trip") vont donner de la voix dans le fameux "Film Five" (titre provisoire), cinquième long-métrage d'animation du studio réalisé par Chris Butler ("L'Étrange Pouvoir de Norman") et produit par Annapurna Pictures.

Laika a décrit son nouveau projet comme une "comédie-aventure autour du monde pleine d'humour, d'émotion, avec un profond message de tolérance et d'épanouissement". Les détails de l'intrigue sont encore tenus secrets, tout comme la date de sortie du film.

Créé en 2005, le studio américain Laika a récolté plusieurs nominations aux Oscars pour "Coraline", "L'Étrange Pouvoir de Norman", "Les Boxtrolls" et "Kubo et l'armure magique", films d'animation indépendants fabriqués grâce à la technique du stop-motion.