Festival Anima 2019 : Dix jours pour bien vous animer !

Anima, le Festival International du Film d’Animation de Bruxelles, s’apprête à vivre sa 38ème édition du 1er au 10 mars prochains.

A Flagey, le festival proposera, entre autres, toutes ses avant-premières avec la compétition internationale de longs métrages, les compétitions nationale et internationale de courts métrages et de films de fin d’étude, les Journées professionnelles Futuranima, des ateliers gratuits d’initiation au cinéma d’animation pour les enfants, un stage d’une semaine pour les ados, des rencontres avec les réalisateurs, une exposition, des concerts, la Nuit Animée,...

Pendant ces 10 jours de fête animée, plus de 45.000 spectateurs devraient passer dans les couloirs de Flagey mais aussi à Cinematek pour un hommage à Isao Takahata, au Cinéma Galeries pour une exposition Paul Bush et au Palace pour les longs métrages césarisés dans le cadre du focus France. En plus des salles qui accueillent les décentralisations en Wallonie (à Mons, Charleroi, Namur, Liège et Nismes) et en Flandre (à Gand, à Anvers, à Louvain et à Genk).

Bref, dix jours entièrement consacrés au cinéma d’animation avec un total de 385 films projetés, répartis sur plus de 100 séances.