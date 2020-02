Disney va réaliser un remake de "Bambi" en prise de vues réelles

Bambi, le classique des studios Disney, sorti en 1942, va être remis au goût du jour, d’après une information du Hollywood Reporter. Après "Le Roi Lion", "Aladdin", "Dumbo", "La Petite Sirène", "Mulan" ou encore "La Belle et le Clochard", "Bambi" est donc le dernier long-métrage d’animation Disney en date à obtenir son remake en live action. Le studio a engagé les scénaristes Geneva Robertson-Dworet ("Captain Marvel", "Tomb Raider") et Lindsey Beer ("Sierra Burgess Is a Loser", "Chaos Walking") pour en écrire le script.

"Bambi" sera produit par la société Depth of Field, boostée par le succès du récent film indépendant, "L’Adieu" de Lulu Wang. La fiction originale, adaptée du roman "Bambi, Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" (en français, "Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois") de Felix Salten, raconte l’histoire d’un jeune faon nommé Bambi qui apprend à trouver sa place dans la forêt. Avec ses deux meilleurs amis, le lapin Panpan et la mouffette Fleur, il n’échappera pas aux joies et aux douleurs de la vie.

À sa sortie, le film avait reçu trois nominations aux Oscars, dont celle de la meilleure chanson originale. Outre "Bambi", Depth of Field travaille sur le remake d’un autre classique de Disney, Pinocchio, qui sera réalisé par Robert Zemeckis.