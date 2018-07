"Désenchantée", la fable fantasy de Matt Groening, se montre davantage

Après s'être attaqué à l'American way of life avec "Les Simpson" et à la science-fiction à travers "Futurama", Matt Groening s'en prend à l'Heroic Fantasy, genre revenu en grâce au petit écran depuis l'immense succès de "Game of Thrones".

L'héroïne de "Désenchantée", la Princesse Bean, n'est d'ailleurs pas sans rappeler Daenerys, personnage central de la série de HBO incarnée par Emilia Clarke. Cette princesse à la chevelure argentée va se rebeller et échapper à son destin en refusant de se marier avec un homme dont elle ne veut pas.

Sa nouvelle vie, elle la passera avec Elfo l'elfe et Luci le démon à affronter des ogres, des farfadets, des trolls et autre créatures fantastiques du royaume médiéval de Dreamland.

Composée de 10 épisodes, la première saison sera en ligne sur Netflix dès le 17 août. Il s'agira de la première collaboration entre le service de SVOD et Matt Groening.

Pour regarder la bande-annonce :