"Demon Slayer", le manga qui cartonne et sauve les cinémas japonais

Un véritable carton. Alors qu’en Europe, on s’inquiète de la fréquentation des salles obscures, les Japonais, eux, se précipitent au cinéma pour découvrir le film d’animation Demon Slayer : le Train de l’infini. Un film adapté d’un manga de Koyoharu Gotouge, qui bat tous les records au box-office du pays.

Il était déjà très attendu par les fans du manga "Kimetsu no Yaiba". Mais ce film d’animation a dépassé les espèrances de nombreux professionnels du cinéma, générant 4,62 milliards de yens (37 millions d’euros) de revenus lors de ses trois premiers jours d’exploitation. Des recettes qui surpassent La Reine des neiges II, blockbuster de Disney qui avait rapporté 25 millions d’euros lors de ses trois premiers jours dans les salles.

Près de 3,5 millions de Japonais se sont rendus entre le 16 et le 18 octobre au cinéma afin de découvrir Demon Slayer : le Train de l’infini, du réalisateur Haruo Sotozaki, projeté dans 403 salles. Soit 2,7% de la population du pays asiatique.

Bien que les autorités nippones aient autorisé la réouverture des cinémas dès le mois de mai, aucun film à l’affiche n’avait réussi à attirer autant de spectateurs dans les salles obscures.

Pour cause, une étude révélait en août que près de 60% des Japonais étaient réticents à l’idée de se rendre au cinéma malgré les mesures sanitaires en vigueur dans le pays. Plus d’un tiers d’entre eux (38%) affirmaient, quant à eux, qu’ils attendaient la sortie d’un film qui les intéresserait vraiment.

Si l’on en croit les chiffres, Demon Slayer : Mugen Train a su les convaincre. Ce film d’animation s’inspire du manga Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge, dans lequel un jeune vendeur de charbon cherche à venger l’assassinat de sa famille, et à sauver sa sœur cadette de créatures démoniaques. Plus de 100 millions d’exemplaires du manga sont en circulation depuis la sortie du premier tome en 2016.

Le film d’animation devrait atterrir dans les salles obscures américaines en 2021. Avant, qui sait, une sortie européenne ?