“Cyclistes” : la course à deux vitesses

Le film croate tout en rondeurs est disponible sur Arte, il fait montre de la capacité métaphorique des courses de vélo.

Dans un petit village côtier en plein été, la plage est assaillie par les baigneurs dilatants qui piquent une tête sous le soleil croate. En parallèle, une compétition cycliste se joue entre les deux sportifs les plus en vue du moment, l’un affublé d’un maillot carmin, l’autre d’un bleu océan. Juste avant de débuter la course, ils aperçoivent au balcon une jeune femme attrayante, qu’ils imaginent tout deux séduire si la victoire leur est donnée. Pendant le parcours, les cyclistes sont accompagnés par des pensées érotiques et l’espoir d’un moment intime avec la femme au balcon. Pendant ce temps un capitaine de bateau débarque dans le port, accueilli par le maire du village. Alors que la course arrive à son terme, gravant la victoire du cycliste au maillot rouge, le véritable gagnant est en fait tout autre.

Avec des personnages aux formes généreuses évoquant les tableaux de Fernando Botero ou de Fernand Léger et ses paysages estivaux côtiers, le court métrage fait dans la rondeur et l’esthétique agréable. Accessible visuellement, il permet de mieux appréhender le message. Comme le dit justement le journaliste Pierre Ballaster, interrogé par Court Circuit, le vainqueur n’est pas forcément celui qui remporte la course mais surtout l’organisateur, les sponsors et tout ceux qui chapeautent les compétitions sans toucher la pédale. Le court métrage “Cyclistes” de Veljko Popovic semble vouloir dire que le véritable pouvoir d’attraction se situe davantage dans la puissance politique et monétaire que la puissance physique. Le film a obtenu une mention spéciale du jury au Festival d’Annecy en 2018.

“Cyclistes” est à voir sur Arte ou ci-dessous :