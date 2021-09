CINEMATEK : une rétrospective sur le stop motion d’animation

CINEMATEK annonce également la venue de Philippe Moins et Xavier Kawa-Topor, les auteurs de l’ouvrage Stop Motion, un autre cinéma d’animation le mardi 28 septembre. La rencontre sera modérée par Dick Tomasovic, professeur en Théories et pratiques du cinéma, des arts audiovisuels et des arts du spectacle à l’Université de Liège, et chroniqueur culturel. La conversation se clôturera par la projection de 4 courts métrages de l’Est.

Bref cet événement permettra aux petits comme aux grands de profiter d’un beau moment de cinéma. Soit en se dirigeant vers des séances davantage familiales ou a contrario en sortant des sentiers battus et en se fiant au flair et à l’expertise de CINEMATEK et du festival ANIMA.