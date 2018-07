Box-office mondial : "Hôtel Transylvanie 3", un tabac monstrueux

Le troisième opus du film d'animation "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" rafle la première place au box-office mondial devant le blockbuster "Skyscraper". La comédie dramatique chinoise "Dying to Survive" continue d'étonner en conservant sa deuxième place.

Prévu en France le 25 juillet prochain, "Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses" prend la tête du box-office mondial. Le troisième volet des aventures de Drac, Johnny et Mavis a récolté 90.5 millions de dollars ce week-end. Sorti le 13 juillet dernier aux Etats-Unis, le film d'animation, mené par Adam Sandler, Andy Samber et Selena Gomez, cumule plus de 100 millions de dollars dans le monde.

"Skyscraper", porté par Dwayne "The Rock" Johnson, n'atteint que la troisième place du podium avec plus de 65 millions de dollars engrangés ce week-end. Le blockbuster aux faux airs de "Die Hard" avait pourtant pris la tête du box-office français en enregistrant 41.108 entrées lors de son premier jour.

Sur la deuxième marche, on retrouve la comédie dramatique chinoise "Dying to Survive". Le film de Muye Wen conserve avec surprise sa deuxième place au box-office mondial avec plus de 66 millions de dollars de recette ce week-end. "Dying to Survive" réussit l'exploit de faire mieux que "Ant-Man et la Guêpe" et "Jurassic World : Fallen Kingdom".

Top 10 du Box-office mondial (en million de dollars) :

1. Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses - 90.5

2. Dying to Survive - 66.5

3. Skyscraper - 65.8

4. Ant-Man et la Guêpe - 64.1

5. Les Indestructibles 2 - 49.5

6. Hidden Man - 44.7

7. Jurassic World : Fallen Kingdom - 42.2

8. American Nightmare 4 : les origines - 15.3

9. Ocean's 8 - 7.2

10. Asura - 6.5