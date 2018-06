"Astérix : Le Secret de la Potion Magique" : le casting vocal et l'affiche révélés

Quatre ans après la sortie de "Astérix : Le Domaine des Dieux", Alexandre Astier et Louis Clichy reviennent avec le film d'animation "Astérix : Le Secret de la Potion Magique", prévu pour Noël prochain en France.

Dans cette nouvelle aventure d'Astérix et Obélix, l'intrigue suivra un autre personnage central de l'oeuvre de René Goscinny et Albert Underzo, à savoir le druide Panoramix. Après une chute, Panoramix réalise qu'il est grand temps de trouver un héritier afin d'assurer l'avenir du village gaulois. Epaulé par le duo Astérix et Obélix, les trois personnages se lancent alors à la recherche d'un jeune druide brillant à qui transmettre le secret de la fameuse potion magique.

Si Guillaume Briat revient pour doubler le personnage d'Obélix, Roger Carel laisse quant à lui la place d'Astérix à Christian Clavier. Bernard Alane reviendra également dans la peau (ou plutôt la voix) de Panoramix ainsi que Florence Foresti dans celle de Bonnemine. Alexandre Astier, Elie Semoun, François Morel et Lionnel Astier reprendront respectivement leurs rôles de Oursenplus, Cubitus, Ordralfabetix et Cetautomatix. Daniel Mesguich, Alex Lutz et Gérard Hernandez rejoignent l'aventure avec des nouveaux personnages : Sulfurix, Teleferix et Atmosferix.

Développé d'après une histoire originale signée Alexandre Astier, le film d'animation "Astérix : Le Secret de la Potion Magique" sortira au cinéma le 5 décembre prochain.