Anima 2021 : “Top 3”, une comédie romantique animée

Dans son moyen-métrage, présenté en ligne par le festival Anima, la réalisatrice suédoise Sofie Edvardsson parle d'amour avec une imagerie pop et colorée particulièrement séduisante.



Il n'y a rien d'exceptionnel dans l'histoire d'amour racontée par le film “Top 3”, mais c'est ce qui fait l'intérêt de ce film d'animation doux-amer : tout le monde ou presque pourra se reconnaître dans son récit d'une relation perturbée par les dissemblances.



Le film suit les pas d'Anton, un jeune Suédois sympathique et casanier. Grand amateur de listes, il passe une bonne partie du récit à classer les choses de sa vie au travers de tops 3, dans lesquels occupent une place importante son chez-soi, mais également David, camarade d'université dont il tombe fou amoureux, et qui le lui rend bien. Portant sur eux un regard attendri, Sofie Edvardsson met en scène leurs émois et leur relation naissance avec une certaine justesse. D'abord léger et comique, le film devient plus grave lorsque les dissensions du couple apparaissent clairement : si Anton est un pantouflard dans l'âme, Anton lui n'aime de plus que de sortir de sa bulle, et ce qui n'était au départ qu’une différence de personnalité devient un enjeu crucial de leur relation.



Pour explorer ce thème du couple mal assorti, la réalisatrice a convoqué une iconographie résolument colorée. Accompagné par une dream pop planante, le film déroule un univers graphique brillant et vif qui séduit l’oeil : on peut notamment citer l'exemple d'un voyage en Inde qui nous offre quelques superbes plans. Mais aussi sympathique et plaisant soit l'attirail audiovisuel de “Top 3”, force est de reconnaître que peu d'émotions se dégagent de ses images. On aimerait volontiers voir sur les visages des attachants personnages du film les émotions qu'une situation comme celle-là provoque, mais leurs expressions faciales manquent cruellement de détails et de nuances. C'est la grande limite de ce film qui parvient à nous attendrir par son récit familier, mais ne fait jamais battre la chamade à notre cœur.

"Top 3" est à découvrir sur la plateforme d'Anima Online jusqu'au 21 février.