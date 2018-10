"Aladdin" : Walt Disney Studios dévoile un premier teaser du remake

Les spectateurs sont invités à redécouvrir le royaume d'Agrabah. Si le célèbre dessin-animé était sorti en 1992 avec un incroyable succès à travers le monde avec 504 millions de dollars de recettes, sa version en prises de vues réelles se révèle petit à petit. Réalisée par Guy Ritchie, il faudra encore patienter jusqu'au 22 mai 2019 pour voir le long-métrage en entier.

Les premières images ont été publiées ce jeudi sur Youtube par les studios Disney. On y aperçoit Aladdin, incarné par Mena Massoud, qui entre dans une grotte pour récupérer une lampe, avec, en fond sonore, une musique bien connue des fans de la fiction originale. Cette bande-annonce sort un jour après que Will Smith - le génie du film - a révélé la première affiche du long-métrage sur sa page Facebook.

Ce nouvel "Aladdin" a été réalisé par Guy Ritchie ("Snatch", "Sherlock Holmes"), dernier cinéaste en date à adapter un dessin-animé Disney après "Cendrillon", "le Livre de la Jungle" ou "la Belle et la Bête". Sont également prévus sur les écrans : les remakes de "Dumbo" (dirigé par Tim Burton) et du "Roi Lion".

Côté casting, outre Mena Massoud et Will Smith, on retrouvera Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar) ou encore Navid Negahban (le sultan).