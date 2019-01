"Aladdin", "Le Roi Lion", "Toy Story 4"... Les cinq films d'animation les plus attendus de 2019

2019 signe le retour des classiques de l'enfance en version live-action. De "Aladdin" au "Roi Lion" en passant par "Dumbo" et les suites de "Toy Story 4" et de "La Reine des neiges 2", voici les cinq films d'animation à ne surtout pas rater au cinéma en cette nouvelle année.

Toy Story 4

Les jouets sont bel et bien de retour pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Vivant à présent dans une nouvelle maison avec la petite Bonnie, Woody, Buzz l'Eclair et Jessie vont rencontrer un nouvel arrivant du nom de Forky et découvrir que le monde est bien plus grand qu'ils ne le pensaient.

Sortie le 26 juin