Empty Places

4 courts-métrages à voir absolument au festival Anima - © Tous droits réservés

Un restaurant de sushis sans clients ni employés. Un tapis roulant qui monte sans personne. Une boîte de nuit sans danseurs. Un supermarché vide. Il n'y a que ça dans "Empty Places" : des lieux généralement fréquentés par des êtres humains mais qui sont ici curieusement absents. Accompagné par une sonate de Beethoven, le court-métrage de Geoffroy De Crecy fait succéder des images d'un monde automatisé qui semble tourner sans nous, en boucle. D'abord amusants, ces objets en mouvement mais sans vie deviennent au fur et à mesure que le court-métrage progresse de plus en plus inquiétants. Où sommes-nous ? Que s'est-il passé ? Un film hypnotisant et perturbant.

Pour voir le film : https://online.animafestival.be/film/empty-places/