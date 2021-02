2021 sera l’année de Goldorak

Une chanson qui vous fera patienter avant la sortie en librairie d’un épisode complètement inédit, une histoire unique en bande dessinée et en français dans le texte publiée l’éditeur de mangas Kana avec aux dessins Denis Bajram ("Universal war one", "Inhumains", tout ça c’est lui, entre autres) et au scénario Xavier Dorison ("Long John Silver", "Le château des animaux", "Le troisième testament", j’en passe et des meilleurs).

Aujourd’hui, peu de choses ont été dévoilées sur cette nouvelle aventure, juste un pitch soit quelques lignes : "La guerre entre les forces de Véga et Goldorak est un lointain souvenir. Actarus et sa sœur sont repartis sur Euphor tandis qu’Alcor et Vénusia tentent de mener une vie normale. Jusqu’au jour où, issu des confins de l’espace, surgit le plus puissant des Golgoths, Hydragon. Un ennemi que seul Goldorak pourrait abattre ! ?"

Des mots qui donnent envie et des images surtout. Des premières planches, des couleurs, une couverture à travers lesquelles on sent l’amour du héros par ses auteurs. On sent l’hommage et on perçoit bien la modernité du trait.