2019, l'année de tous les records pour Disney

Du "Roi Lion" à "La Reine des neiges" en passant par "Aladdin" et "Toy Story", en 2019, les studios de Mickey et Minnie ont misé sur la nostalgie de leurs fans. Pari gagné puisque Disney devient le premier studio de cinéma à passer les dix milliards de dollars de recettes dans le monde en une seule année. Un record qui devrait encore s'amplifier dans les jours à venir, avec la sortie du prochain "Star Wars".

"Avengers : Endgame", "Le Roi Lion", "La Reine des neiges 2", etc. sont autant de succès dans les salles de cinéma qui ont fait de 2019 une année bien remplie pour l'empire de Mickey. Grâce à ses records au box-office, The Walt Disney Company s'est imposée une nouvelle fois comme le studio de l'année. Un succès qui surpasse encore les espérances de la firme, puisque le studio s'est imposé cette année comme le premier de l'histoire du cinéma à passer la barre des dix milliards de dollars de recettes dans le monde. Des chiffres impressionnants, qui atteignent même déjà les 11,9 milliards de dollars de recettes si l'on inclut les succès sous le pavillon Fox, dont Disney a acquis les droits depuis la fusion Disney/21th Century Fox, à la fin du mois de mars.

Six films parmi les dix plus gros succès de 2019

Grâce à "Captain Marvel" (1,12 milliard de dollars), "Toy Story 4" (1,07 milliard de dollars), "Aladdin" (1,05 milliard de dollars) ou encore le remake en live-action "Le Roi Lion" (1,65 milliard de dollars), Disney a largement explosé son record précédent établi en 2016 à 7,6 milliards de dollars de recettes récoltés dans le monde entier. Un raz-de-marée largement dû à l'exceptionnel succès au box-office international de "Avengers : Endgame". L'épilogue des aventures des super-héros de l'univers Marvel a détruit sans pitié la concurrence, s'offrant même le luxe de détrôner "Avatar" au box-office historique, en rapportant 2,797 milliards de dollars.

Sur les dix plus gros succès de l'année, Disney en détient six : "Avengers : Endgame", "Le Roi Lion", "Captain Marvel", "Toy Story 4", "Aladdin" et "La Reine des neiges 2". Tout juste sorti en salles, le deuxième volet des aventures de Elsa et Anna est sur le point d'atteindre également la barre symbolique du milliard de dollars de recettes. À ce jour, le film d'animation cumule plus de 920 millions de dollars de recettes dans le monde.

L'empire de Disney n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. À quelques semaines de la fin de l'année 2019, les studios de Mickey pourraient bien voir gonfler leurs recettes mondiales grâce à la sortie imminente de "Star Wars : L'Ascension de Skywalker", attendu le 18 décembre prochain dans les salles. Le dernier volet de la trilogie des Skywalker devrait sans surprise s'imposer au box-office mondial et devenir sans nul doute le septième film des studios Disney à atteindre le cap du milliard de dollars.