Zazie Beetz rejoindrait Kristen Stewart au cinéma

L'actrice germano-américaine Zazie Beetz est en pourparlers pour jouer dans le prochain film de l'Australien Benedict Andrews intitulé "Against All Enemies" aux côtés de Kristen Stewart.

L'actrice Zazie Beetz serait aurait entamé des négociations pour donner la réplique à Kristen Stewart dans le film "Against All Enemies" de l'Australien Benedict Andrews, rapporte Variety. Anthony Mackie, Jack O'Connell, Margaret Qualley et Colm Meaney font déjà partie du casting. Aucune information n'a été donnée quant au probable rôle de Zazie Beetz.

"Against All Enemies" reviendra sur la vie de l'actrice Jean Seberg, incarnée par Kristen Stewart, mise illégalement sur écoute par le FBI après son engagement politique pour le mouvement des Black Panthers. Jean Seberg était l'une des icônes de la Nouvelle Vague dans les années 60 et a notamment joué sous la direction Jean-Luc Godard ("A bout de souffle"), de Claude Chabrol ou Romain Gary, avec qui elle a été mariée.

Révélée dans la série de Donald Glover "Atlanta", Zazie Beetz sera à l'affiche le 16 mai du deuxième opus consacré à "Deadpool" où elle incarnera le rôle de Domino. L'actrice vient de finir le tournage du prochain film de Steven Soderbergh, "High Flying Bird", prévu pour 2019.