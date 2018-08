"Wonder Woman 1984" : Pedro Pascal se dévoile dans une première image

L'acteur se dévoile dans une costume trois pièces rayé de couleur bleu avec un regard perplexe à l'arrière d'une voiture dans un décor typique des années 1980. Pour le moment, le rôle de Pedro Pascal n'a pas encore été dévoilé officiellement pourtant les fans assidus du comic book ont émis des hypothèses sur les réseaux sociaux. Selon eux, l'acteur de "Game of Thrones" et "Narcos" pourrait incarner le riche homme d'affaires Maxwell Lord qui possède également le pouvoir de contrôler les pensées des humains.

Ce personnage apparaît en 1987 dans le comic book "Justice League" dans lequel il manipule les super-héros afin qu'ils rejoignent une super-équipe pour sauver le monde. Des décennies plus tard, Maxwell Lord se révèle être un mégalomane paranoïaque prêt à tout pour "sauver" le monde des mains des super-héros, forçant ainsi Wonder Woman à le tuer. Un acte qui a éloigné Wonder Woman de Batman et de Superman, signant quasiment la fin de la Justice League.

Patty Jenkins avait déjà partagé des clichés mettant en scène Gal Gadot, Chris Pine et Kristen Wiig dans leurs rôles respectifs de Wonder Woman, Steve Trevor et Barbara Minerva. Le deuxième opus de la saga DC Comics se déroulera en 1984 et sortira le 30 octobre 2019 au cinéma.

Le premier volet avait été un succès incroyable faisant de "Wonder Woman", le film réalisé par une femme ayant le mieux réussi au box-office avec plus de 821 millions de dollars de recettes.