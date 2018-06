Willem Dafoe sera le père d'Anne Hathaway dans "The Last Thing He Wanted"

Nommé en début d'année aux Oscars pour "The Florida Project", Willem Dafoe aurait accepté de donner la réplique à Anna Hathaway dans "The Last Thing He Wanted" pour Netflix.

Adapté du roman de Joan Didion, publié en 1996, ce film raconte l'histoire de la journaliste Elena McMahon, incarnée par Anne Hathaway. Après la mort de sa mère, elle décide de quitter son travail au Washington Post afin de s'occuper de son père. Contre toutes attentes, elle se retrouvera mêlée à un trafic d'armes pour le gouvernement américain. Elle devra faire face aux conséquences suite aux erreurs de son père tout en jonglant entre les espions et les militaires. Willem Dafoe jouera le rôle du père.

Après "Mudbound" qui lui a valu quatre nominations aux Oscars en 2018, l'Amércaine Dee Rees revient sur Netflix avec la réalisation de "The Last Thing He Wanted". Le géant du streaming avait acquis les droits du film la semaine dernière. Un long-métrage qu'elle a co-écrit avec Marco Villalobos.

Nommé aux derniers Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle pour "The Florida Project", qu'il a perdu face à Sam Rockwell pour "Trois Billboards : Les Panneaux de la vengeance", Willem Dafoe aura une année 2018 bien chargée. Outre "The Last Thing He Wanted", l'Américain sera à l'affiche du très attendu "Aquaman" de James Wan aux côtés de Jason Momoa, prévu pour le 19 décembre en France. Il devrait également créer la sensation avec son interprétation du peintre Vincent Van Gogh dans "At Eternity's Gate".