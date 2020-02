Willem Dafoe et Tiffany Haddish réunis dans le prochain film produit par Martin Scorsese

Baptisé "The Card Counter", le long-métrage sera écrit et réalisé par Paul Schrader, avec Willem Dafoe, Tiffany Haddisch, Tye Sheridan et Oscar Isaac devant la caméra, et l’appui de Martin Scorsese à la production.

Dans "The Card Counter", Oscar Isaac se mettra dans la peau de Tell, un joueur de cartes menant sa vie dans les casinos. Après avoir rencontré Cirk, joué par Tye Sheridan, Tell va l’aider à monter un plan pour se venger d’un colonel de l’armée, interprété par Willem Dafoe. Épaulé par une mystérieuse investisseuse prénommée La Linda, incarnée par Tiffany Haddish, le trio passe de casino en casino dans le but de tenter de remporter le tournoi mondial de poker.

La 5e collaboration entre Schrader et Scorsese

Après "Sur le chemin de la rédemption", Paul Schrader passera une nouvelle fois derrière les caméras, et signera au passage le scénario du film. Le réalisateur retrouvera par la même occasion Martin Scorsese comme producteur exécutif. "The Card Counter" marquera ainsi la cinquième collaboration entre les deux cinéastes après "Taxi Driver" en 1976, "Raging Bull" en 1980, "La Dernière Tentation du Christ" en 1988 et "À tombeau ouvert" en 1999, pour lesquels Paul Schrader avait signé les scénarios sous la direction du réalisateur de "The Irishman".

"Scorsese et moi avons aimé sa symétrie, la réflexion d’une longue collaboration et l’amour mutuel pour les films artisanaux", a déclaré Paul Schrader. Alors que le film "The Card Counter" sera présenté au marché du film lors de la Berlinale, HanWay Films s’occupera de la distribution du film à l’international. Outre ce projet, Paul Schrader écrira et réalisera un western baptisé "Nine Men from Now", et ce, toujours avec Willem Dafoe au casting.