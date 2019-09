Will Smith et Martin Lawrence dans la première bande-annonce de "Bad Boys For Life"

Sony Pictures France vient de dévoiler les premières images du nouveau volet de la saga "Bad Boys", avec Will Smith et Martin Lawrence, de retour dans la peau des détectives sans limites. Le 22 janvier 2020, en France comme en Belgique, les spectateurs pourront retrouver les flics déjantés de Miami.

Les "Bad Boys" ne sont pas près de raccrocher. Avec "Bad Boys for Life", Will Smith et Martin Lawrence sont une nouvelle fois réunis au cinéma, 16 ans après la sortie du dernier film. Distribué par Sony Pictures France, le film d'action dévoile ses premières images avant sa sortie.

Les détectives Mike Lowry et Marcus Burnett ne sont plus très loin de la retraite, mais une dernière affaire va les réunir, lorsqu'un de leurs ennemis revient pour assouvir sa vengeance. Le duo dynamique se lance alors dans une course folle dans Miami. Pour cette nouvelle enquête, les détectives pourront compter sur une équipe de jeunes policiers, incarnés par Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Charles Melton ("Riverdale"). Dj Khaled, Jacob Scipio et Paola Nuñez sont également présents au casting, accompagnés de Joe Pantoliano de retour dans la peau du capitaine Howard.

Après "Bad Boys : Flics de choc" en 1995 et "Bad Boys 2" en 2003, "Bad Boys for Life" marque le troisième volet de la franchise dont les deux premiers ont été réalisés par Michael Bay. Les réalisateurs belges Adil El Arbi et Billal Fallah signent ce nouvel opus.