"Will & Grace" : David Schwimmer invité récurrent de la saison dix

David Schwimmer va faire son retour sur NBC. Après avoir fait les beaux jours de la chaîne entre 1994 et 2004 avec "Friends", l'acteur y sera de nouveau en octobre, ayant décroché un rôle récurrent dans la dixième saison de "Will & Grace". La série est réapparue en 2017 après onze ans d'absence alors qu'elle avait fait ses adieux en 2006 : la saison neuf a su conquérir son public une nouvelle fois, les spectateurs retrouvant l'emblématique quatuor de la sitcom comme ils l'avaient laissé : Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes et Megan Mullally.

Suite au succès public et critique de ce revival (cinq nominations aux Emmy Awards), NBC annonçait avoir commandé deux saisons supplémentaires. La première des deux arrivant dans deux mois sur la chaîne, de nombreuses informations commencent à s'ébruiter. Parmi elles, l'arrivée de David Schimmer qui jouera le nouveau petit ami de Grace Adler (Debra Messing), croit savoir Deadline.

La saison deux du revival de "Will & Grace" sera composé de 18 épisodes, disponibles à partir du 4 octobre 2018 sur NBC.