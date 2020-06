Whoopi Goldberg prête à sa voix à un court-métrage pour la Journée mondiale de l'environnement

Whoopi Goldberg a prêté sa voix si reconnaissable pour une bonne cause. L'actrice américaine a doublé l'un des personnages d'un court-métrage d'animation traitant de la crise environnementale actuelle, a-t-on appris dans les médias américains. Intitulé " The Gigantic Change ", ce court-métrage d'une durée de trois minutes a été mis en ligne gratuitement sur YouTube à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement qui se tient ce vendredi 5 juin.

Intitulé "The Gigantic Change", ce court-métrage d'animation est disponible gratuitement sur YouTube depuis le jeudi 4 juin. L'actrice américaine a été choisie grâce à sa voix grave offrant une dimension encore plus profonde à cette histoire sur la crise environnementale.

Sous la forme d'un conte, le personnage doublé par l'actrice de "Sister Act" raconte une histoire à sa petite fille au moment du couché en l'an 2050. Une histoire qui n'est pas forcément joyeuse puisqu'il s'agit de l'histoire de la Terre et des actions dévastatrices réalisées par les humains, menant à l'extinction d'espèces animales. Sur une note pleine d'espoir, ce court-métrage met en avant les actions possibles pour remédier à ce scénario catastrophe.

Produit par Extinction Rebellion et Passion Pictures, "The Gigantic Change" rappelle à la fin de cette animation que d'ici 2050, "un milliard de personnes perdront leur logement et que près de la moitié de toutes les espèces sur Terre disparaîtront."

George Lewin, co-réalisateur du court-métrage d'animation aux côtés de Nicola Jane Francis, a expliqué que Whoopi Goldberg a été choisie comme narratrice grâce à sa voix "iconique", capable d'apporter "un sens grave parfait à la prestation", rapporte Variety. "En plus, elle est franche concernant les problèmes environnementaux et a le potentiel d'inspirer un grand nombre de ses fans à passer à l'action. [...] Quand nous avons envoyé le scénario à son agent et qu'elle est vite revenue vers nous en nous disant : J'en suis ! nous ne pouvions pas y croire", a-t-il raconté à Variety.