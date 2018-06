Wesley Snipes rejoint Eddie Murphy dans "Dolemite Is My Name"

Wesley Snipes va donner la réplique à Eddie Murphy dans le prochain biopic diffusé sur Netflix, intitulé "Dolemite Is My Name", rapportent les médias américain. Le film reviendra sur la vie de l'acteur, musicien, chanteur et producteur de film américain Rudy Ray Moore, plus connu sous le surnom "Dolemite". "Dolemite Is My Name" sera disponible en 2019 sur la plateforme de streaming. Le tournage doit débuter cette semaine à Los Angeles.

Wesley Snipes jouera le rôle de D'Urville Martinn un acteur arrogant et alcoolique qui finit par réaliser le film "Dolemite", mené par Rudy Ray Moore.

Ce dernier sera incarné à l'écran par Eddie Murphy. Souvent appelé "Le Parrain du rap", Rudy Ray Moore est connu pour ses paroles explicites au contenu sexuel. L'artiste a percé à Hollywood en 1970 et est devenu populaire au sein de la communauté noire avant de s'éteindre en 2008 à l'âge de 81 ans.

C'est l'Américain Craig Brewer ("Hustle and Flow") qui se chargera de la réalisation d'après le scénario de Scott Alexander et Larry Karaszewski ("American Crime Story : The People vs O.J. Simpson"). Mike Epps, Craig Robinson, Tituss Burgess ("Unbreakable Kimmy Schmidt") et Da'Vine Joy Randolph ont déjà été annoncés au casting.

En 2015, Wesley Snipes était à l'affiche du film de Spike Lee "Chi-Raq", aux côtés de Samuel L. Jackson.