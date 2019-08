Wesley Snipes dans la suite du film "Un prince à New York"

Attendue fin 2020 au cinéma, la suite de la comédie culte avec Eddie Murphy étoffe son casting avec l’arrivée de Wesley Snipes, annonce The Hollywood Reporter. James Earl Jones, Rick Ross, Paul Bates et Leslie Jones participeraient également à ce nouvel épisode qui se tournerait à l’automne.

Dans "Coming 2 America", Eddie Murphy reprendra le rôle du prince Akeem, de retour à New York pour retrouver son fils caché, et possible héritier au trône de Zamunda. Wesley Snipes interviendra dans la peau d’un nouveau personnage, le Général Izzi qui dirige une nation voisine à celle d’Akeem.

Arsenio Hall, James Earl Jones et Shari Headley seront de retour dans cette suite qui sortira en décembre 2020 au cinéma, soit 32 ans après l’original dirigé par John Landis. Rick Ross, Paul Bates, Leslie Jones et Kiki Layne pourraient également rejoindre la distribution.

Ce deuxième opus sera dirigé par Craig Brewer, réalisateur de "Footlose" qui vient de diriger Eddie Murphy dans le film "Dolemite Is My Name". Le comédien sera également producteur du film. Quant aux scénaristes du premier opus, David Sheffield et Barry W. Blaustein, les deux hommes ont également été impliqués dans l’écriture du scénario, finalisé par Kenya Barris, créateur de la série "Black-ish".

Discret depuis plusieurs années au cinéma, Eddie Murphy mise sur ses succès d’antan pour revenir sur le devant de la scène. Ainsi, outre le retour du prince Akeem dans le second opus de "Un prince à New York", l’acteur américain devrait reprendre prochainement son rôle d’Axel Foley dans le quatrième volet du "Flic de Beverly Hills".