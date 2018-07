"Waves" : Sterling K. Brown dans un drame musical ?

L'une des stars de la série à succès "This is Us", Sterling K. Brown, va-t-il se mettre à la musique ? C'est en tout cas ce qu'affirme Variety en révélant des négociations entre l'acteur primé aux Emmy Awards et la production de "Waves", un drame musical. L'acteur Lucas Hedges, nommé aux Oscars pour son second rôle dans "Manchester by the Sea", pourrait lui donner la réplique.

L'Américain Trey Edward Shults ("It Comes at Night") réalisera le projet d'après son propre scénario. Le tournage doit commencer en Floride le mois prochain alors que le casting est encore en plein développement.

L'intrigue suivra deux jeunes couples à travers leur vie amoureuse et les difficultés de l'adolescence. Le film est décrit comme un drame musical, plein d'énergie et véritable hymne à l'adolescence de nos jours. La musique sera partie prenante du projet avec des chansons contemporaines et des chansons originales créées par Trent Reznor et Atticus Ross.

Sterling K. Brown cumule les rôles au cinéma depuis son succès à la télévision avec "This is Us". Après sa participation à "Black Panther", l'Américain partagera l'affiche de "The Rhythm Section" avec Blake Lively en 2019 et fera partie du casting de "The Predator" de Shane Black avec Olivia Munn, attendu pour le 17 octobre prochain. Avant cela, les spectateurs pourront le découvrir le 25 juillet dans "Hotel Artemis" auprès de Jodie Foster.

Lucas Hedges est quant à lui attendu dans le film de Joel Edgerton "Boy Erased" prévu le 21 novembre avec Nicole Kidman, Russell Crowe et Xavier Dolan. Depuis sa nomination aux Oscars pour son second rôle dans "Manchester by Sea" (remporté cette année-là par Mahershala Ali pour "Moonlight"), le jeune acteur de 21 ans a été vu dans d'autres films primés comme "Lady Bird" et "Three Billboards : Les panneaux de la vengeance".